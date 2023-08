Der Brand in einem Getreidesilo in Brunstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg ist gelöscht. Die meisten Einsatzkräfte seien mittlerweile abgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Die noch verbliebenen Feuerwehrleute kontrollierten das Gebäude regelmäßig mit einer Wärmebildkamera und kühlten bei Bedarf mit Wasser, sagte der Sprecher. Am Mittwoch solle das Silo dann entleert werden.

Der Brand in den mit Getreide gefüllten Silotürmen war am Montagmittag aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. An den Löscharbeiten waren zeitweise bis zu 200 Einsatzkräfte beteiligt. Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand verletzt.

Wegen der Höhe der Silotürme hatte die Feuerwehr eine Teleskopleiter der Hamburger Berufsfeuerwehr angefordert. Sie habe eine Arbeitshöhe von 60 Metern, normale Drehleitern der Feuerwehr hätten nur 30 Meter, sagte der Sprecher.

Wegen des Feuers in dem Silo sind nach Polizeiangaben Einschränkungen im Mobilfunk nicht ausgeschlossen, weil auf dem Gebäude Funkmastantennen stehen. Ein an das Silo angrenzendes Heizöllager mit rund 8000 Litern Öl sollte vorsorglich abgepumpt werden.