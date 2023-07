Ein Regionalzug ist am Sonntagvormittag bei Hattstedt (Kreis Nordfriesland) in eine Schafherde gefahren. Von den 150 Reisenden auf dem Weg von Hamburg nach Westerland wurde bei dem Unfall niemand verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer habe sofort eine Schnellbremsung eingeleitet, als er die Herde aus rund 50 Tieren auf den Gleisen bemerkt habe. Dennoch sei es zur Kollision gekommen. Sieben Schafe wurden den Angaben zufolge dabei getötet. Gegen den Tierhalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.