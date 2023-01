Nach dem Tod eines 47-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Simonsberg (Kreis Nordfriesland) ist ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß. Eine Notwehrlage sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. "Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung des Tatverdächtigen durch das spätere Opfer zu dieser Notwehrsituation geführt haben."

Ein 47-Jähriger war am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus mit mindestens einem Messerstich getötet worden. Sein Nachbar wurde noch in der Nähe des Tatortes festgenommen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

PM der Polizei