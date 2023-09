Bei einem Dachstuhlbrand in Bönningstedt im Kreis Pinneberg hat die Feuerwehr fünf Menschen vor den Flammen gerettet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Mittwochabend brannte im hinteren Bereich des Wohnhauses ein Anbau, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen hätten bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Da sich noch mehrere Menschen im Haus aufhielten, wurden Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken in das Gebäude geschickt. Sie konnten fünf Menschen aus dem Haus retten - zwei von ihnen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Mehr als 120 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren vor Ort. Nach Angaben der Polizei schafften es alle neun im Haus befindlichen Bewohner hinaus. Die Brandursache und Schadenhöhe blieben zunächst unklar.