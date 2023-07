In Mooregge im Kreis Pinneberg ist am Montag ein reetgedecktes Haus in Brand geraten. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Möglicherweise habe ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst. Menschen waren den Angaben zufolge nicht in Gefahr. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich laut Feuerwehr auf die Suche nach weiteren Brandnestern. Gegen Mittag berichtete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei.