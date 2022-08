Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Gebäude in Wedel (Kreis Pinneberg) verletzt worden. Die beiden Personen seien in der Nacht zum Mittwoch mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die genauen Umstände und die Ursache für den Brand seien noch völlig unklar. Das Feuer war laut Polizei gegen 1.10 Uhr gelöscht. Das betroffene Stück der Bundesstraße 431 blieb am frühen Mittwochmorgen gesperrt.