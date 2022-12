Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Pohnsdorf (Kreis Plön) sind zwei Kinder verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Polizeileitstelle West vom Samstag zur medizinischen Versorgung von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Ausmaß der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Die Mutter der beiden Kinder und ein weiteres Kind blieben unverletzt. Nachdem zunächst eine Rauchentwicklung beobachtet wurde, fing später der Dachstuhl des alten Stalles an zu brennen, welcher als Wohngebäude genutzt wird. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Die Schadenshöhe oder die Brandursache waren unklar.