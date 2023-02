Bei einem Brand in der Gemeinde Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht zum Sonntag ein Bauernhaus erheblich beschädigt worden. Der Hausbesitzer habe vermutlich einen Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der etwa 50-jährige Mann und zwei weitere Bewohner hätten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude retten können.