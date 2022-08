Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Kreisstraße 47 bei Steinfeld (Kreis Schleswig-Flensburg) ist eine 57-jährige Frau gestorben. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie kamen in Krankenhäuser. Bei dem Unfall am Freitag kollidierten die beiden Wägen im Bereich einer Kurve. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.