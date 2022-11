Erneut hat ein bewaffneter Unbekannter eine Tankstelle in Norderstedt im Kreis Segeberg überfallen. Der Mann habe vermutlich mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und anschließend mehrere Hundert Euro aus der Kasse genommen. teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend flüchtete er den Angaben zufolge mit seiner in einem hellen Beutel verpackten Beute in Richtung Hamburg-Langenhorn. Bei der Tat am Freitag wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Bereits am Mittwoch war eine andere Tankstelle in Norderstedt auf ähnliche Weise überfallen worden. Die Polizei prüft nach Angaben eines Sprechers, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.