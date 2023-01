Der Kapitän und der Erste Offizier eines unter chinesischer Flagge fahrenden Massengutfrachters haben wegen des verbotenen Ablassens von Ballastwasser 75.000 Euro zahlen müssen. Die Summe sei vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) als Sicherheitsleistung für die 43 und 36 Jahre alten Männer aus Indien festgelegt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei einer Kontrolle des Schiffes am Mittwoch sei festgestellt worden, dass entgegen den Bestimmungen des Ballastwasser-Übereinkommens mehr als 4000 Kubikmeter unbehandeltes Ballastwasser in das Deutsche Küstenmeer eingeleitet worden seien.