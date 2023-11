Vor einer Sportsbar in Hamburg-Eidelstedt ist es am Mittwochabend zu einer bewaffneten Auseinandersetzung gekommen. Es sei eine Bedrohungslage entstanden, in dessen Folge nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen drei Personen vorläufig festgenommen worden seien, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die genauen Details waren zunächst unklar und die Ermittlungen dauern an.