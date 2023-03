Ein 42 Jahre alter Mann, der seine Freundin mit 29 Messerstichen getötet hat, ist am Montag vom Landgericht Lübeck in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Mann hatte zu Prozessbeginn die Tat gestanden. Er habe die Frau kurz vor der Tat im Juli 2022 gebeten, ihn allein zu lassen, hatte der Angeklagte ausgesagt. Als sie dennoch geblieben sei, habe er sie getötet. "Ich habe gedacht "Sie oder ich" und habe ihr verdünnten Chlorreiniger zu trinken gegeben, hatte er ausgesagt.

Dieser Tatablauf habe nicht genau rekonstruiert werden können, sagte die Vorsitzende Richterin der I. Großen Strafkammer am Montag in der Urteilsbegründung. Aber an seinem Geständnis und den Tatumständen gebe es keinen Zweifel. Die Obduktion der Toten hatte ergeben, dass die 29-Jährige an den Messerstichen in den Hals und den Oberkörper gestorben sei, sagte die Richterin.