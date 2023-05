Zwei Jugendliche haben im Kieler Germaniahafen ein Traditionsschiff gekapert. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Zeugen am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr beobachtet, wie das Duo ohne erkennbaren Kurs versuchte, die nahe gelegene und zu diesem Zeitpunkt geschlossene Klappbrücke zu passieren. Dabei sei das Boot mit einem Dalben - einem in den Hafengrund gerammten Pfahl - der Brücke kollidiert.

Als Polizisten kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintrafen, verließen die Tatverdächtigen im Alter von 15 und 16 Jahren selbstständig das Boot. Die Beamten nahmen die Jugendlichen fest und übergaben sie an die Erziehungsberechtigten. An dem Traditionsschiff entstanden Schäden am Ruderblatt sowie an Leimnähten im Bug- und Heckbereich.

Noch unklar ist, ob auch der Dalben der Brücke beschädigt wurde. Die beiden Jugendlichen stehen im Verdacht, zuvor auch ein Segelboot betreten zu haben, das herrenlos im Hafenbecken trieb. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie das Boot aufgrund von Maschinenproblemen verlassen und anschließend die Leinen gelöst. Ob an dem Segelboot ebenfalls Schäden entstanden sind, wird geprüft.

