Wegen des Verdachts der Kinderpornografie sind in Schleswig-Holstein mehr als ein Dutzend Wohnungen und Häuser durchsucht worden. Insgesamt seien von den Beamten 16 Objekte kontrolliert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Kiel mitteilten. Bei den Aktionen am frühen Donnerstagmorgen in Kiel und Neumünster sowie den Kreisen Segeberg und Rendsburg-Eckernförde konnten die Ermittlerinnen und Ermittler viel Beweismaterial sicher stellen.