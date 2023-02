Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum im Hamburger Stadtteil Ottensen bei einer Auseinandersetzung den Sicherheitsdienst mit einem Messer und einer Übungshandgranate bedroht. Erst ein Entschärfer der hinzugerufenen Polizei stellte fest, dass es sich bei der Granate um eine nicht-auslösefähige Übungsgranate handelte, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Donnerstagmorgen sagte. Der Mann, dessen Alter zunächst nicht bekannt war, wurde von der Polizei nach dem Vorfall am frühen Mittwochabend festgenommen. Außer Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes seien keine weiteren Personen in die Auseinandersetzung involviert gewesen.