Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. Foto

Der unbekannte Mann, der am Mittwochabend einen 35-Jährigen im Hamburger Stadtteil Billstedt mit einer Stichwaffe verletzt haben soll, ist noch immer auf der Flucht. Die Polizei suchte den mutmaßlichen Täter mit mehr als zehn Streifenwagen und einem Hubschrauber - zunächst ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Der mutmaßliche Täter soll am Mittwochabend in einem Hinterhof auf eine Gruppe von drei Männern zugegangen sein und einem von ihnen unvermittelt in den Bauch gestochen haben. Schwer verletzt kam der 35-Jährige ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.