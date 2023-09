Ein 25 Jahre alter Mann soll in Schleswig versucht haben, seine 22 Jahre alte Ex-Partnerin zu töten. Die junge Frau habe am frühen Montagabend die Polizei alarmiert, als der Mann versucht habe, gewaltsam in ihre Wohnung zu kommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Einsatzkräfte wenig später an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, hatte sich der 25-Jährige Zutritt zu der Wohnung verschafft und es waren Hilfeschreie und Geräusche zu hören, die auf eine körperliche Auseinandersetzung hindeuteten. Die Polizisten traten darauf die Wohnungstür ein und eilten der Frau zur Hilfe.