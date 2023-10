Die Polizei hat in Moorrege im Kreis Pinneberg eine große Menge Kupferkabel beschlagnahmt und sucht jetzt die rechtmäßigen Besitzer. Einer Polizeistreife sei ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, das mit Kupferkabeln beladen gewesen sei, berichtete die Polizei am Montag. Bei der Kontrolle von Fahrzeug und Ladung habe der Fahrer nicht erklären können, woher die Kabel stammten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Ladung beschlagnahmt. Zum Entladen der Kabel forderte die Polizei die Freiwillige Feuerwehr Moorrege an, die mit 20 Einsatzkräften und landwirtschaftlichem Gerät Unterstützung leisten musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.