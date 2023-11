Polizisten rammen Auto bei Verfolgungsfahrt in Kiel

Kriminalität Polizisten rammen Auto bei Verfolgungsfahrt in Kiel

Mit hohem Tempo verfolgt die Polizei ein flüchtendes Fahrzeug durch Kiel. Erst durch gezieltes Rammen stoppen Beamte den Pkw. Es war nicht das erste Mal, dass der Wagen auf der Flucht war.

Bei einer Verfolgungsjagd in Kiel haben Polizisten am Sonntag ein fliehendes Auto durch gezieltes Rammen gestoppt. Beamte nahmen den 57 Jahre alten Fahrer und den 38 Jahre alten Beifahrer fest, wie die Polizei am Montag berichtete. Zwei Polizisten erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Nach Polizeiangaben war der 57-Jährige Fahrer gegen 9.15 Uhr vor einer Kontrolle geflohen. Beamten war das Fahrzeug bereits bekannt, weil mit dem Hyundai am 8. November bereits ein Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen worden war. Nach dem Vorfall am Sonntag nahmen mehrere Streifenwagen die Verfolgung auf. Weil die beiden Insassen das Auto nach der Kollision nicht verlassen wollten schlugen Polizisten die Scheiben ein und versprühten Pfefferspray.

Nach ersten Erkenntnissen war das Auto Ende Oktober 2023 in Kiel gestohlen worden. Der 57 Jahre alte Fahrer hat nach Polizeiangaben keine Fahrerlaubnis und soll laut eigenen Angaben unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl in besonders schweren Fall verantworten. Er sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Beifahrer wurde auf freiem Fuß gesetzt.

Mitteilung der Polizei mit Foto nach dem Unfall Pressemitteilung der Polizeidirektion Kiel