Bei einer Auseinandersetzung auf dem Hamburger Kiez haben mehrere Personen Glasflaschen geworfen, zwei von ihnen sind leicht verletzt worden. Insgesamt seien sechs Männer an dem Streit am Sonntagmorgen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Zwei Männer erlitten Schnittverletzungen, verursacht von Glasscherben. Der Grund für den Streit war am Sonntag zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.