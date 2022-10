Bei einem versuchten Raubüberfall ist in Hamburg-Billstedt ein 51-Jähriger verletzt worden. Der Mann sei bei seinem in einer Parkgarage abgestellten Auto von zwei Tätern abgepasst worden, die ihn angegriffen und geschlagen hätten. Dies teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Sonntagmorgen mit. Bei dem Angriff am Samstagabend habe das Opfer eine blutende Kopfverletzung erlitten. Zeugen hörten Schreie und wurden auf den Vorfall aufmerksam, sie hielten den Angaben zufolge einen der Verdächtigen fest, bis die Polizei kam. Der zweite Täter ist laut Polizei noch auf der Flucht.