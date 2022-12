Durch Zufall hat die Bundespolizei in Rendsburg einen 36-jährigen Mann verhaften können, nach dem gefahndet worden war. Die Beamten hätten ursprünglich einen 35-Jährigen festnehmen wollen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der 35-Jährige, gegen den mehrere Haftbefehle wegen Schwarzfahrens vorlagen, war nicht zu Hause. Dafür trafen die Polizisten am Donnerstagabend auf einen Nachbarn des Mannes. Als der 36-Jährige Auskunft über den Gesuchten gab, hätten die Beamten festgestellt, dass auch nach ihm mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde.