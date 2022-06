Ein 45-jähriger Mann ist in einer Wohnunterkunft von einem anderen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Ukrainer in der Unterkunft im Stadtteil Ohlsdorf am Sonntag in Streit geraten. Ein 46-Jähriger soll dabei den 45-Jährigen mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Der 46-Jährige sei als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden, die Mordkommission ermittelt.