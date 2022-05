Bei einer Kontrolle haben Zollbeamte in einem Taxi auf der Raststätte Buddikate an der Autobahn 1 bei Hamburg fünf Kilo Marihuana im Wert von etwa 50.000 Euro sichergestellt. Der männliche Fahrgast des Taxis transportierte am Mittwochnachmittag die Drogen in einem mit Holz verkleideten Karton im Kofferraum, wie das Hauptzollamt Kiel am Freitag mitteilte. Den Kontrolleuren habe er zuvor erzählte, er habe in Hamburg einen Tisch gekauft.