Nach einer lautstarken Auseinandersetzung eines Paares am Harburger Bahnhof hat die Polizei die beteiligte Frau als eine mit zwei Haftbefehlen gesuchte Person identifiziert. Die 24-Jährige hatte versucht, über die Gleise zu fliehen, als Beamte nach dem Streit am Samstagmorgen die Personalien des Paares überprüfen wollten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Feststellung ihrer Identität auf dem Revier kam heraus, dass sie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 1608 Euro oder ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 134 Tagen verurteilt worden war. Außerdem lag ein Untersuchungshaftbefehl nach Körperverletzung gegen sie vor.