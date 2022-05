Nach Angriff auf Lebensgefährtin: Flucht endet in Paris

Ein halbes Jahr nach seiner Flucht über die Dächer von Hamburg ist ein 26-jähriger Mann in Paris verhaftet worden. Der Algerier steht unter Verdacht, Ende Oktober vergangenen Jahres seine 22-jährige Lebensgefährtin lebensgefährlich verletzt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Er war danch mit internationalem Haftbefehl gesucht worden.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Mann der jungen Frau mehrere Stichverletzungen zugefügt. Danach flüchtete er über das Dach des Mehrfamilienhauses und dann weiter in unbekannte Richtung, wobei er sich seiner Kleidung entledigte. Durch eine Notoperation konnte die Frau gerettet werden.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen führte die Spur des Tatverdächtigen nach Paris. Die Hamburger Strafverfolgungsbehörden vermuteten, dass er dort bei einem Familienangehörigen untergekommen war. In Zusammenarbeit mit der französischen Polizei haben Hamburger Zielfahnder den Tatverdächtigen schließlich in Paris lokalisiert und am Donnerstagmorgen vergangener Woche verhaftet. Wann der 26-Jährige nach Deutschland ausgeliefert wird, steht noch nicht fest.