Wegen per Postsendung verschickter Drogen haben Zollfahnder in Hamburg seit Ende April 16 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Insgesamt wurden knapp 30 Kilogramm Marihuana, mehr als 150 Cannabissetzlinge, kleinere Mengen Kokain, fast 200 Ecstasy-Tabletten und 3800 unversteuerte Zigaretten sichergestellt, wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitteilte.