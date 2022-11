Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) hat den möglichen Gang des Deutschen Fußballbundes (DFB) wegen der von der FIFA verbotenen "One Love"-Binde vor den internationalen Sportgerichtshof CAS gelobt: "Fußball muss immer Raum geben für das Transportieren von Haltungen und Werten, das ist dem Sport immanent", sagte der Politiker am Dienstag in Hamburg.