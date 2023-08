21. Lübecker Museumsnacht unter dem Motto "Come together"

Kultur 21. Lübecker Museumsnacht unter dem Motto "Come together"

Die Lübecker Museen und Galerien laden am 26. August zum 21. Mal zur Lübecker Museumsnacht. Die Nacht steht unter dem Motto "Come together". Auf dem Programm stehen in diesem Jahr nach Angaben des Lübecker Museumsverbundes 180 Aktionen. Das seien so viele wie nie, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Der Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf den Bereichen Musik und Tanz.

Die Lübecker Museen und Galerien laden am 26. August zum 21. Mal zur Lübecker Museumsnacht. Die Nacht steht unter dem Motto "Come together". Auf dem Programm stehen in diesem Jahr nach Angaben des Lübecker Museumsverbundes 180 Aktionen. Das seien so viele wie nie, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Der Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf den Bereichen Musik und Tanz.

Neu im Programm der Museumsnacht sind in diesem Jahr unter anderem Führungen durch das Günter-Grass-Haus mit verbundenen Augen und ein Spaziergang für Sehende mit Blindenführhunden. Außerdem gibt es Tanzperformances zum Thema Altersdemenz (Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck) und Führungen über die Baustelle des Museums für Figurentheater. Erstmals dabei ist in diesem Jahr das Seebadmuseum in Travemünde.

Eröffnet wird die 21. Lübecker Museumsnacht am 26. August um 18.00 Uhr auf der Bühne vor dem Holstentor. Die meisten Museen und Galerien haben bis 24.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Pressemitteilung