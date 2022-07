Zwei Jahre lang kamen deutlich weniger Menschen zum Internationalen Filmfest Hamburg. Einfach, weil es nicht anders ging. Coronabedingt waren die Kapazitäten beschränkt. Das soll nun bei der 30. Ausgabe endlich wieder anders werden, hofft Festivalchef Albert Wiederspiel.

In den vergangenen zwei Jahren ist Albert Wiederspiel während des Filmfestes Hamburg am liebsten erst in den Saal gegangen, wenn das Licht schon aus war. Er habe die vielen leeren Sitzplätze nicht ertragen, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Das war alles ziemlich unbefriedigend. Ich war als Filmfestleiter sehr frustriert. Ich habe das gehasst." Deshalb freut er sich nun umso mehr, dass das Filmfest in diesem Jahr voraussichtlich ohne coronabedingte Beschränkungen gefeiert werden kann. "Wir planen mit vollen Kinos und wollen endlich das Wort Fest aus unserem Titel wieder zum Tragen kommen lassen. Das war zuletzt viel zu kurz gekommen."