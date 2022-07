Zum zweiten Mal gibt es auf der Reeperbahn ein Straßentheaterfestival mit freiem Eintritt für alle. Auf dem Spielbudenplatz werden Artistik, Zauberei, Comedy, Musik und Kuriositäten geboten. Einen schwindelerregenden Anfang hat Theaterchef Corny Littmann gemacht.

Mit einem Auftritt von Theaterchef Corny Littmann ("Schmidt Theater") in luftiger Höhe ist am Freitagabend das zweite Spielbudenfestival auf der Hamburger Reeperbahn eröffnet worden. Der Theatermacher balancierte dabei gemeinsam mit den Artisten der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit in 40 Metern Höhe über den Köpfen der Zuschauer. Der Eintritt auf den Spielbudenplatz ist frei, Besucher sollten jedoch den Künstler bei Gefallen Geld in den Hut werfen.