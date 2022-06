Nach fünf Wochen voll abwechslungsreicher Inszenierungen ist am Samstag das letzte Stück des 14. Hamburger Theater Festivals aufgeführt worden. Insgesamt 7700 Zuschauer besuchten an 13 Abenden zwischen Ende April und Anfang Juni die Aufführungen, wie eine Sprecherin des Theater Festivals mitteilte. Die Spielstätten, zu denen unter anderem das Thalia Theater und Kampnagel zählten, seien damit zu knapp 80 Prozent ausgelastet gewesen.

Nach fünf Wochen voll abwechslungsreicher Inszenierungen ist am Samstag das letzte Stück des 14. Hamburger Theater Festivals aufgeführt worden. Insgesamt 7700 Zuschauer besuchten an 13 Abenden zwischen Ende April und Anfang Juni die Aufführungen, wie eine Sprecherin des Theater Festivals mitteilte. Die Spielstätten, zu denen unter anderem das Thalia Theater und Kampnagel zählten, seien damit zu knapp 80 Prozent ausgelastet gewesen.

Das Programm mit sechs Produktionen und einem Talkformat setzte sich in diesem Jahr mit dem Thema «Gefangenschaft» auseinander. Als Schauspielerinnen standen unter anderem Birgit Minichmayr, Bibiana Beglau und Stefanie Reinsperger auf der Bühne. Den Abschluss machte am Samstag im Deutschen Schauspielhaus eine Produktion des Burgtheaters Wien von Jean-Paul Sartres «Geschlossene Gesellschaft». Im Frühjahr 2023 soll das rein privat finanzierte Festival in die nächste Runde gehen.