Unbekannte Täter haben eine Installation der dänischen Künstlerin Jeannette Ehlers in Kiel verwüstet. Sie hätten sich in der Nacht auf Sonntag gewaltsam Zugang zu Ausstellungsräumen des Kunstvereins Haus 8 verschafft und die aus Smartphones bestehende Arbeit "COIL - The Sensuous Ways of Knowing" zerstört, teilte Kuratorin Heike Stockhaus am Montag mit. Demnach wurden sämtliche 16 Smartphone-Halterungen zerbrochen und alle 16 Geräte entwendet. Die Smartphones zeigten Videos von Aufständen.