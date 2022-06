Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben die Facharbeitsgruppen ihre Arbeit beendet. «Alle haben ihre Papiere abgegeben», sagte CDU-Sprecher Max Schmachtenberg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die zehn Arbeitsgruppen hatten bis Donnerstagnacht Zeit. Jetzt wird ein Redaktionsteam die Ergebnisse zu einem Gesamtpapier zusammenführen und strittige offene Punkte auflisten. Am Montag, Dienstag und Mittwoch will dann die Steuerungsrunde mit den Parteispitzen weiter beraten und die Arbeit am Koalitionsvertrag zu Ende bringen. Dieser soll am Mittwochnachmittag abgezeichnet werden.