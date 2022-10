Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Art der Diskussion um den umstrittenen Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) als unangemessen bezeichnet. "Ich halte das für ziemlichen Klamauk, was da von Seiten der Opposition betrieben wird, ich finde es übrigens auch völlig unangemessen, solche Dinge in einer solchen Art und Weise hochzuziehen, wo die Bürgerinnen und Bürger völlig andere Interessen im Moment haben", sagte Günther der dpa am Freitag.