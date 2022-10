Von der Landregierung als unverzichtbar eingestufte Infrastruktur-, Investitions- oder Klimaprojekte sollen in Schleswig-Holstein nun doch nicht von Bürgerbegehren ausgeschlossen werden. Eine solche Generalklausel solle es nicht geben, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag in Kiel. "Da sind wir noch einmal in uns gegangen." CDU und Grüne hatten besagte Klausel in ihrem Koalitionsvertrag verankert. Dies löste vehemente Kritik bei Opposition und Verbänden aus.

Insgesamt plant die Landesregierung eine Reihe von Änderungen kommunalrechtlicher Vorschriften. So ist vorgesehen, dass in Gemeindevertretungen mit mindestens 31 Mitgliedern die Mindestgröße von Fraktionen von zwei auf drei angehoben werden kann, aber nicht muss. Bürgerbegehren würden mit den Plänen etwas eingeschränkt, aber keinesfalls massiv, sagte Sütterlin-Waack. Ziel seien die Beschleunigung von Vorhaben und die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Zum Beispiel solle es künftig keine Bürgerbegehren mehr gegen Bauleitplanungen geben dürfen, deren Aufstellungsbeschlüsse mit einer Zweidrittel-Mehrheit in der Kommunalvertretung getragen werden. Ein wiederholtes Begehren gegen ein Vorhaben soll künftig erst nach drei Jahren möglich sein.