Nach der Wiederwahl von Daniel Günther (CDU) zum Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein hat sich am Mittwoch in Kiel das neue schwarz-grüne Landeskabinett konstituiert. Danach zeigte sich Günther erfreut über die geschlossene Zustimmung der Koalitionsfraktionen für ihn. «Wir haben große Aufgaben für Schleswig-Holstein vor uns in den nächsten fünf Jahren», sagte Günther. Die Koalition habe sich ehrgeizige Ziele gesetzt und im Kabinett spüre man Aufbruchstimmung.

«Wir wissen, wir haben große Ziele im Gepäck, schwere Steine», sagte Finanzministerin und Vize-Regierungschefin Monika Heinold (Grüne). Schwarz-Grün verstehe sich als Klimakoalition. Im Anschluss begaben sich die Ressortchefs in ihre Häuser, in denen Personalversammlungen anstanden. Am Nachmittag sollen die Kabinettsmitglieder im Landtag vereidigt werden.