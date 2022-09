Im Prozess gegen die mutmaßlichen Betreiber einer Internetplattform, deren Mitglieder Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder austauschten, hat sich einer der Angeklagten entschuldigt. In einer am Montag vor dem Landgericht Frankfurt von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung räumte der 49-jährige ein, durch sein Handeln "Menschen körperlich verletzt" zu haben. Er wolle sich bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen entschuldigen und schäme sich seiner Taten, ließ der Mann aus dem Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern über seinen Anwalt erklären. Er sei bereit, eine Therapie anzutreten. Zu den Vorwürfen selbst nahm er weiter nicht Stellung.