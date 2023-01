Das Kieler Landgericht will heute seine Entscheidung über eine Klage der Landesdatenschutzbeauftragten Marit Hansen gegen die Staatsanwaltschaft Kiel verkünden. Nach Beginn der Verhandlung am Montag hätten beide Seiten ihre Positionen ausgetauscht, sagte ein Gerichtssprecher am Montag. In dem Verfahren geht es um die Frage, ob die Anklagebehörde Teile einer Akte zu Unrecht herausgegeben hat.