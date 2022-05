Im Prozess um den Tod einer 20-Jährigen in einem Fahrradkeller in Hamburg-Neuallermöhe hat das Landgericht den Angeklagten zu neun Jahren Haft verurteilt. Der 24-Jährige habe sich des versuchten Mordes durch Unterlassen und des Überlassens von Betäubungsmitteln mit Todesfolge schuldig gemacht, erklärte die Vorsitzende der Strafkammer, Birgit Woitas, am Montag in ihrer Urteilsbegründung. Es könne nicht mit hinreichender Sicherheit gesagt werden, dass der Libyer die Frau vergewaltigt und ihr aktiv die Atemwege verdeckt habe. Die 20-Jährige war am 9. oder 10. Januar 2021 durch Ersticken in dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses gestorben, in dem sie mit ihren Eltern wohnte.