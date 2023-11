Die Schäden an Schleswig-Holsteins Ostseeküste durch die Sturmflut in der Nacht zum 21. Oktober sind immens. Land und Kommunen gehen von Kosten in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro aus. Ministerpräsident Günther appelliert eindringlich an den Bund.

Nach der schweren Ostsee-Sturmflut will Schleswig-Holsteins Landesregierung ein Sondervermögen "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2023" einrichten. "Diese Sturmflut war eine schwere Naturkatastrophe", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag. Die schwere Sturmflut in der Nacht zum 21. Oktober hatte Schäden an Deichen und Campingplätzen angerichtet. In Flensburg gab es ein Jahrhundert-Hochwasser.

Land und Kommunen gehen nach ersten Schätzungen von Schäden in Höhe von rund 200 Millionen Euro aus. Günther richtete einen eindringlichen Appell an den Bund: "Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie sich an der Bewältigung der Folgen dieser Naturkatastrophe finanziell beteiligt und außerdem Geld beisteuert, um den Küstenschutz an der Ostsee langfristig zu stärken."

Entlang der Küste habe die Sturmflut ein Bild der Zerstörung angerichtet, sagte Günther. Auf Fehmarn sei eine Frau ums Leben gekommen. "Die Schäden sind immens: Deiche und Hafenanlagen sind beschädigt oder zerstört, Wohnhäuser, Campingplätze, Restaurants und Hotels verwüstet." Ganze Promenaden, Straßen und Strände seien weggespült. "Hunderte Boote sind gesunken oder wurden erheblich beschädigt." Die Naturkatastrophe habe ein Ausmaß gesamtstaatlicher Tragweite erreicht. "Daran kann kein Zweifel bestehen."