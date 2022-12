Vertreter des schwedischen Konzerns Northvolt haben im Wirtschaftsausschuss des Landtags ihre Bereitschaft zum Bau einer großen Batteriezellenfabrik für Elektroautos in Heide bekräftigt. "Wir brauchen diese Fabrik für unsere Expansion", sagte der Geschäftsführer für Deutschland, Christofer Haux, am Mittwoch. "Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen." Herausforderungen gebe es bei den Energiepreisen in Deutschland.