Susanne Spethmann aus Ostholstein bleibt Landesvorsitzende der Linken Schleswig-Holstein. Ein Landesparteitag in der Kieler Jugendherberge bestätigte die Krankenschwester am Wochenende im Amt, wie die Partei am Montag mitteilte. Ihr zur Seite als Landesvorsitzenden stellten die Linken Luca Grimminger aus Flensburg. Schatzmeister wurde den Angaben zufolge Hans-Ewald Mertens aus Elmshorn. Die Linken sind bei der jüngsten Landtagswahl mit 1,7 Prozent erneut deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und sind weiterhin nicht im schleswig-holsteinischen Landtag vertreten.