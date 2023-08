Eine Pflegekraft hält in einem Heim in Kiel die Hand einer Bewohnerin, die im Rollstuhl sitzt. Foto

Hunderte Euro müssen Pflegeheimbewohner Monat für Monat für Investitionskosten zahlen - das will der SSW auf Landesebene ändern. Doch seine Forderungen gehen weit darüber hinaus.

Der SSW möchte Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen bei den zu zahlenden Eigenanteilen entlasten. Mit einem Antrag an den Landtag will die Fraktion die schwarz-grüne Landesregierung auffordern, "entsprechend der politischen Verantwortung des Landes für eine Übernahme der Investitionskosten in Einrichtungen der stationären Altenpflege zu sorgen". Für diese Kosten sind monatlich mehrere hundert Euro zu zahlen.

Auf der Bundesebene soll sich die Regierung nach dem Willen des SSW für den Umbau der Pflegeversicherung zu einer solidarischen Vollversicherung einsetzen. "Die Kosten für die Unterbringung im Pflegeheim steigen stetig", heißt es zur Begründung der Initiative. Im ersten Jahr müssten Heimbewohnerinnen und -bewohner mittlerweile durchschnittlich 2548 Euro pro Monat aus eigener Tasche zahlen und damit 348 Euro mehr als noch Mitte 2022.

Steigende Kosten müssten bisher zum Großteil die Pflegebedürftigen selbst schultern, kritisiert der SSW. "Dies führt perspektivisch dazu, dass sich immer weniger Menschen die eigene Pflege leisten können." Pflegebedürftigkeit dürfe nicht in die Armut führen. Eine solidarische Pflegevollversicherung wäre aus SSW-Sicht ein geeignetes Instrument, um die Versorgung pflegebedürftiger Menschen sicherzustellen.

SSW-Antrag