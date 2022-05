Nach ihrem hohen Sieg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU-Landesspitze Beratungen über das weitere Vorgehen aufgenommen. Ministerpräsident Daniel Günther ging am Montag in eine Sitzung des Landesvorstandes mit dem Vorschlag, im Hinblick auf die Bildung einer neuen Regierung Gespräche mit den Grünen und der FDP aufzunehmen.