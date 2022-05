Die Spitze der Nord-SPD hat mit der Analyse der Niederlage bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein begonnen. «Wir werden uns jetzt auf starke Oppositionsarbeit einrichten», sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli vor Beratungen des geschäftsführenden Landesvorstands am Montag in Kiel. Sie kündigte an, sich am Dienstag der Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende im Landtag zu stellen.