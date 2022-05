Der SSW sieht sich angesichts des besten Ergebnisses bei einer Landtagswahl seit Gründung der Partei 1948 in der Pflicht, das starke Mandat in gute Politik umzumünzen. «Ob in Regierungs- oder Oppositionsrolle ist dabei zweitrangig», sagte der Landesvorsitzende Christian Dirschauer am Dienstag. «Wir haben längst gezeigt, dass wir aus beiden Positionen heraus etwas für die Menschen erreichen können.» Es obliege nun dem unbestrittenen Wahlsieger Daniel Günther (CDU), eine stabile Regierung zu bilden, die imstande ist, die Herausforderungen, vor denen das Land steht, zu lösen.