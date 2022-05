Die Spitzenkandidatin der Grünen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Monika Heinold, hat am Sonntagvormittag in Kiel ihren Stimmzettel abgegeben. Sie erschien mit Briefwahlunterlagen in ihrem Wahllokal. Heinold hatte aus Sorge, sie könnte am Wahltag mit dem Coronavirus infiziert sein, Briefwahl beantragt, wie ein Sprecher sagte.