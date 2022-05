Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) haben Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu dessen deutlichen Wahlsieg gratuliert.

«Ich gratuliere meinem Amtskollegen Daniel Günther herzlich zu diesem Ergebnis, das zu einem großen Teil ihm persönlich zuzurechnen sein dürfte», hieß es in einer Stellungnahme von Weil am Sonntagabend. «Für die schleswig-holsteinische SPD ist dieses Resultat natürlich eine herbe Enttäuschung nach einem engagierten Wahlkampf. Sie hatte allerdings vor dem Hintergrund der großen Popularität des Ministerpräsidenten von Anfang an einen schweren Stand.»

Auch Bremens Bürgermeister Bovenschulte sprach von einem überzeugenden Wahlsieg von Günther. «Entscheidend für den Wahlsieg war die Popularität des Spitzenkandidaten, den mit der CDU von Friedrich Merz nicht viel mehr als der Parteiname verbindet.»

Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann sprach von einem überragend guten Ergebnis der CDU in Schleswig-Holstein. «Glückwunsch zu diesem Erfolg, der auch ein vielversprechendes Signal in Richtung NRW ist», kommentierte Althusmann das Wahlergebnis im nördlichsten Bundesland. Althusmann tritt als Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober gegen Amtsinhaber Stephan Weil an.